На фоне растущей неопределенности глобальный экономический рост продолжался

В течение 9 месяцев 2024 года, несмотря на растущую неопределенность в мировой экономике, глобальный экономический рост продолжился.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральный банк Азербайджана в своем "Обзоре денежной политики".

В отчете отмечается, что геополитическая напряженность, торговый протекционизм и геоэкономические разногласия оставались серьезными вызовами для глобальной экономической активности и интеграции. Тем не менее, процесс снижения инфляции продолжался, и многие страны начали смягчать монетарную политику.

В результате, в 2024 году мировая экономика демонстрировала стабильность. Активность в мировой экономике, включая поведение производителей и потребителей, оставалась относительно стабильной, несмотря на экономическую неопределенность и геополитические риски. В то же время наблюдается снижение индекса делового доверия и индекса потребительского доверия, что связано с рисками роста цен, нестабильностью в цепочках поставок и политической неопределенностью.

Одним из ключевых факторов, влияющих на экономику, является Композитный опережающий индикатор, который отражает оживление экономики, рост производства и инвестиций, а также положительную динамику в торговле. Однако в середине года индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе снизился, что свидетельствует о слабом росте объемов производства, сокращении новых заказов и росте безработицы, особенно в таких странах, как США, Китай, Япония и государства Европейского Союза.

Таким образом, несмотря на глобальные риски и вызовы, мировая экономика сохраняет некоторую стабильность, что дает надежду на продолжение роста в будущем.