https://news.day.az/economy/1712772.html В Азербайджане появилась новая компания с капиталом в 1 миллион манатов ООО Spacecraft Development and Production получило государственную регистрацию. Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.
В Азербайджане появилась новая компания с капиталом в 1 миллион манатов
ООО Spacecraft Development and Production получило государственную регистрацию.
Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.
Согласно информации, уставный капитал ООО, зарегистрированного 25 сентября, составляет 1 миллион манатов, а его законным представителем является Алиев Фариз Али оглу.
Юридический адрес новой компании: город Баку, Сабаильский район, ул. Узеира Гаджибекова, дом. 72, кв. 5.
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