Банк Республика запустил кредитную кампанию «Скидка 25% к 2025 году» (R)
Банк Республика, который постоянно радует своих клиентов интересными и выгодными кампаниями, в преддверии наступающего 2025 года года запускает кампанию "Скидка 25% к 2025 году".
В рамках новой кампании физические лица, оформившие любой розничный банковский продукт в Банке Республика, получат СКИДКУ 25% на второй продукт или услугу.
Например, клиент, заказавший банковскую карту, сможет получить скидку 25% на комиссию по наличным кредитам, а оформивший наличный кредит - скидку 25% на денежные переводы.
Кампания продлится до 10 января 2025 года.
Желающие воспользоваться кампанией, могут обратиться в любое отделение банка или подать онлайн-заявку на официальном сайте банка.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.
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