Банк Республика, который постоянно радует своих клиентов интересными и выгодными кампаниями, в преддверии наступающего 2025 года года запускает кампанию "Скидка 25% к 2025 году".

В рамках новой кампании физические лица, оформившие любой розничный банковский продукт в Банке Республика, получат СКИДКУ 25% на второй продукт или услугу.

Например, клиент, заказавший банковскую карту, сможет получить скидку 25% на комиссию по наличным кредитам, а оформивший наличный кредит - скидку 25% на денежные переводы.

Кампания продлится до 10 января 2025 года.

Желающие воспользоваться кампанией, могут обратиться в любое отделение банка или подать онлайн-заявку на официальном сайте банка.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.