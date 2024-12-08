https://news.day.az/economy/1713700.html Азербайджан и Саудовская Аравия намерены усилить сотрудничество в сфере инвестиций - ФОТО Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом в ходе своего визита в страну. Как сообщает в воскресенье Day.Az, министр написал в соцсети X, что в ходе встречи было подчеркнуто интенсивное развитие двусторонних отношений.
Азербайджан и Саудовская Аравия намерены усилить сотрудничество в сфере инвестиций - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом в ходе своего визита в страну.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, министр написал в соцсети X, что в ходе встречи было подчеркнуто интенсивное развитие двусторонних отношений.
"Мы обсудили возможности диверсификации экономики, поощрения торговли и инвестиций в соответствии с целями устойчивого развития наших стран", - отметил Джаббаров.
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