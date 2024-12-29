Реализованные проекты в Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах в 2024 году

В освобожденном от оккупации городе Ханкенди в течение последнего года велись масштабные строительные и восстановительные работы.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах по итогам 2024 года.

Было отмечено, что на возвращенных под контроль в результате однодневных антитеррористических мер локального характера, проведенных азербайджанской армией в сентябре 2023 года, территориях, в том числе в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в рамках реализации задач, поставленных главой страны, проделана значительная работа в сфере восстановления экономики, заселения, обеспечения занятости, создания необходимой инфраструктуры и реконструкции и строительства.

Были достигнуты важные успехи в поддержке экономической деятельности, в том числе в привлечении инвестиций со стороны субъектов частного предпринимательства, в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах. Так, в настоящее время на территории функционируют сотни объектов предпринимательства в таких сферах, как производство, обслуживание, общественное питание и сельское хозяйство. По указанным сферам осуществлены инвестиции в десятки миллионов манатов и обеспечены работой сотни людей.

В качестве предприятия, созданного на территории с привлечением иностранных инвестиций и играющего большую роль в обеспечении занятости, можно отметить швейную фабрику "Ханкенди". На предприятии, которое было открыто в ноябре текущего года с участием Президентов Азербайджана и Узбекистана по видеосвязи и начало работу на основе узбекских инвестиций, на начальном этапе планируется обеспечить работой 400 человек, а в будущем - 800. В настоящее время на предприятии работает 300 человек. Предприятие работает как на местном, так и на узбекском сырье. 80 процентов продукции, производимой на фабрике, которая внесет значительный вклад в рост ненефтяного экспорта в регионе, будет экспортироваться в различные страны.

Восстановительно-строительные работы, проводимые в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, как и на всех освобожденных от оккупации территориях, осуществляются под контролем главы государства, и глава государства на месте знакомится с ходом работ.

28 мая текущего года начался процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в город Ходжалы, были переселены первые 46 семей. 13 декабря в ходжалинское село Баллыджа были переселены 27 семей, а 27 декабря - еще 21 семья. В ближайшее время также начнется процесс заселения бывших вынужденных переселенцев в Ханкенди. В настоящее время в Ханкенди проживает около 8 тысяч человек, и это число растет день ото дня.

Кроме того, за прошедший период с участием главы государства состоялись закладка фундамента и открытие важных объектов.

5 июля 2024 года Президент Ильхам Алиев осмотрел территорию аэропорта Ходжалы и дал поручения по восстановлению деятельности аэропорта. Восстановление деятельности аэропорта имеет важное значение с точки зрения повышения логистических возможностей территории.

Кроме того, в рамках визита Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в Карабахском университете, принял участие в открытии отелей "Карабах" и "Palace" в Ханкенди после капитального ремонта и восстановления, ознакомился с созданными там условиями.

В ходе этого визита Президент Ильхам Алиев также заложил фундамент Конгресс-центра в Ханкенди. Глава государства был проинформирован о проекте Конгресс-центра, который будет построен в уникальном карабахском архитектурном стиле, и отеля "Ханкенди", который будет расположен в этом комплексе.

20 сентября 2024 года состоялась очередная поездка Президента Ильхама Алиева в Ханкенди. В рамках визита состоялось открытие Карабахского университета, сданных в эксплуатацию средней школы и детского сада. Глава государства ознакомился с современными учебными корпусами Карабахского университета, а также общежитиями и квартирами для студентов и преподавателей университета.

В то же время Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Конгресс-центра на площади Победы в Ханкенди и ремонтно-восстановительными работами отеля Bulud. В Конгресс-центре будут созданы условия, соответствующие самым современным требованиям для проведения мероприятий общегосударственного и международного значения.

С целью продолжения восстановительно-строительных работ в городе Ханкенди, реализации новых инфраструктурных проектов, благоустройства и финансирования работ, проводимых в населенных пунктах в направлении возвращения населения, в 2024 году главой государства был подписан ряд важных распоряжений.

Для организации досуга населения и улучшения облика города в Ханкенди начаты работы по созданию Парка Победы, Музея Победы и культурного центра. В настоящее время одна из крупнейших мировых компаний "Chapman Taylor" продолжает работы по разработке генерального плана города Ханкенди.

В 2025 году, как и в 2024-м с вводом на соответствующей территории в эксплуатацию ряда важных объектов инфраструктуры, новых объектов обслуживания и проведением восстановительно-строительных работ в населенных пунктах планируется возвращение бывших вынужденных переселенцев.