Дашкесанский мрамор получит выход на мировые рынки

Исторически город Дашкесан был богат как рудными, так и нерудными месторождениями. Производимый здесь мрамор сравнивают со всемирно известным итальянским минералом. Даже сегодня из-за его качества существует интерес к дашкесанскому мрамору как на местном, так и зарубежном рынках.

Региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ посетил мраморные карьеры, расположенные в горах Дашкесана, где наблюдал за процессом его добычи, передает Day.Az.

Главный мастер карьера Габиль Гасымов рассказал, что гору разрезают с помощью специального оборудования и производят мраморные камни. "Я на мраморных карьерах почти 20 лет, это очень сложная и трудная работа. Сначала ресурсы месторождения определяются с помощью специальной техники. Затем сырье разрезается и удаляется с помощью специальной тяжелой техники. Это белый мрамор из карьера, с которым мы сейчас работаем. Конечно, и в других карьерах добывают разные виды мрамора других цветов", - говорит он.

Добытое из карьеров сырье отправляется на местные производственные предприятия. Добываемый здесь мрамор используется при подготовке надгробия, памятников, статуй, барельефов и т.д.

"Спрос на сырье, добываемое в нашем карьере, на местном рынке очень высок. Конечно, мы стараемся производить качественное сырье, чтобы этот спрос был постоянным. Произведенная здесь продукция на основании заказа отправляется на местные производственные предприятия", - рассказал предприниматель Сархан Абдуллаев.

Он отметил, что дашкесанский мрамор сохранит свое лидерство на местном рынке еще долгие годы. Одна из важных целей - выход на мировой рынок.