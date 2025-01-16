https://news.day.az/economy/1723222.html В Баку обсудили сотрудничество Азербайджана и Международного союза электросвязи Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в стране директором Бюро развития телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ) Космасом Завазавой. Как сообщает Day.Az, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.
В Баку обсудили сотрудничество Азербайджана и Международного союза электросвязи
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в стране директором Бюро развития телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ) Космасом Завазавой.
Как сообщает Day.Az, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.
Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ведомством.
Состоялся обмен мнениями о совместной деятельности в рамках COP29, прошедшей в прошлом году в Баку и процессе подготовки ко Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций, которая состоится в Азербайджане в ноябре этого года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре