В Баку обсудили сотрудничество Азербайджана и Международного союза электросвязи

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в стране директором Бюро развития телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ) Космасом Завазавой.

Как сообщает Day.Az, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ведомством.

Состоялся обмен мнениями о совместной деятельности в рамках COP29, прошедшей в прошлом году в Баку и процессе подготовки ко Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций, которая состоится в Азербайджане в ноябре этого года.