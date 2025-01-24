bp о сроках начала добычи "глубокого газа" на АЧГ

bp планирует начать добычу первого газа из глубокозалегающих пластов (deep gas) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в конце этого года.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сообщила глава департамента по коммуникациям bp Azerbaijan-Georgia-Turkey Тамам Баятлы.

По ее словам, бурение первой эксплуатационной скважины, начатое с платформы "Западный Чираг" в прошлом году, еще продолжается.

"Завершение буровых работ ожидается во втором или третьем квартале этого года. Однако даже после их завершения скважина не будет немедленно введена в эксплуатацию, так как потребуется выполнить работы по ее подключению к действующей инфраструктуре, обеспечивающей транспортировку газа на берег. Для этого предстоит установка значительного объема оборудования на платформе, что займет определенное время. Первый газ в рамках проекта "глубокого газа", скорее всего, будет получен к концу 2025 года", - подчеркнула она.

Напомним, что Соглашение о разделе продукции АЧГ изначально было подписано 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года срок действия Соглашения был продлен до 2049 года. Первая нефть была добыта на месторождении "Чираг" 7 ноября 1997 года.