Азербайджанская нефть продолжает расти в цене

Азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала на мировых рынках.

Как передает Day.Az, цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на 0,08 доллара США или на 0,1% и снизилась до 79,22 доллара США.

Ранее мы сообщали, что активы Нефтяного фонда Азербайджана превысили 60 млрд долларов.