https://news.day.az/economy/1726478.html Азербайджанская нефть продолжает расти в цене Азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала на мировых рынках. Как передает Day.Az, цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на 0,08 доллара США или на 0,1% и снизилась до 79,22 доллара США. Ранее мы сообщали, что активы Нефтяного фонда Азербайджана превысили 60 млрд долларов.
Азербайджанская нефть продолжает расти в цене
Азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала на мировых рынках.
Как передает Day.Az, цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на 0,08 доллара США или на 0,1% и снизилась до 79,22 доллара США.
Ранее мы сообщали, что активы Нефтяного фонда Азербайджана превысили 60 млрд долларов.
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