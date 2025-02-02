Азербайджан увеличил затраты на импорт автомобилей

В 2024 году Азербайджан импортировал 91 838 единиц различной автомобильной техники (спад на 4,31 процента) на общую сумму 1,844 миллиарда долларов США (рост на 9,73 процента).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

За год импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, увеличился в 2,48 раза, составив 405 единиц на сумму 68,065 миллиона долларов США (рост в 6,96 раза).

В то же время импорт легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки пассажиров, снизился на 6,49 процента, составив 82 434 единицы на сумму 1,566 миллиарда долларов США (рост на 3,38 процента).

Из них 26 197 единиц (на сумму 679,49 миллиона долларов США) - это транспортные средства, оснащенные как двигателем внутреннего сгорания, так и электрическим двигателем, а 3 027 единиц (спад на 2,42 процента) на сумму 121,606 миллиона долларов США (спад на 2,92) - транспортные средства с исключительно электрическим двигателем.

Кроме того, импорт грузовых автомобилей увеличился на 15,69, достигнув 8 430 единиц на сумму 141,026 миллиона долларов США (рост на 22,26 процента). Импорт специализированных моторных транспортных средств вырос на 53,8 процента, составив 569 единиц на сумму 68,461 миллиона долларов США (рост на 70,27 процента).