Развитие транспортного коридора Восток-Запад — ключевой приоритет для ОЭС

Развитие транспортного коридора Восток-Запад (Трансазиатская железная дорога) является приоритетным для Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Day.Az, об этом сообщил Генеральный секретарь ОЭС Асад Меджид Хан в интервью Trend.

"Этот коридор соединяет порты Персидского залива с Центральной Азией, что способствует развитию торговли между Востоком и Западом. Важной частью этого коридора является железнодорожно-автодорожный маршрут Исламабад-Тегеран-Стамбул, который способствует укреплению связей и торговли между Пакистаном, Ираном и Турцией, а также всего региона ОЭС. Данный маршрут содействует более быстрой, дешевой и надежной перевозке товаров", - сказал он.

Как отметил Хан, транспортный коридор Север-Юг является еще одним приоритетным направлением для развития в рамках ОЭС.

"Этот маршрут связывает страны Центральной Азии с портами Персидского залива, улучшая связь между северными и южными регионами. Развитие этого коридора направлено на улучшение торговых путей и экономических связей между странами-участниками", - добавил он.

Генеральный секретарь заявил, что ОЭС активно развивает и совершенствует эти ключевые транспортные коридоры с целью улучшения региональной связанности и содействия торговле между государствами-членами союза. Эти инициативы направлены на усиление экономической интеграции и поддержку устойчивого развития в регионе.

"Учитывая стратегическое положение региона ОЭС между Азией и Европой, необходимы безбарьерные транспортные сети, особенно для стран, не имеющих выхода к морю, чтобы преодолеть их географические трудности и раскрыть экономический потенциал", - отметил он.

Хан также добавил, что Секретариат ОЭС инициировал исследования, направленные на выявление и укрепление региональных транспортных коридоров и пограничных переходов. Ожидается, что результаты этих исследований станут основой для улучшения трансграничной торговли и поддержки устойчивого экономического роста в регионе ОЭС.