В январе 2025 года из Азербайджана в Иран было экспортировано 2,9 миллиона кВт/ч электроэнергии.

По расчетам Day.Az, основанным на данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике Азербайджана, доход от экспорта такого объема электроэнергии составил 83,8 тысячи долларов США.

В аналогичный период прошлого года экспорт электроэнергии из Азербайджана в Иран не осуществлялся.

Отметим, что в январе этого года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 140,9 миллиона кВт/ч электроэнергии. Согласно информации, в стоимостном выражении этот показатель составил 7,8 миллиона долларов США. Это на 354,2 миллиона кВт/ч по объему (в 3,5 раза) и на 21 миллион долларов США меньше в стоимостном выражении (в 3,7 раза) , чем за аналогичный период прошлого года. Так, в январе 2024 года объем экспортированной из Азербайджана электроэнергии составил 495 миллионов кВт/ч, а стоимость - 28,7 миллиона долларов США.

Также следует отметить, что в отчетном месяце был осуществлен экспорт электроэнергии из Азербайджана в Россию, Грузию и Иран.