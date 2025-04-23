Обнародован валютный резерв Азербайджана на конец марта

Валютные резервы Азербайджана на конец марта составили 73,5 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, из общей суммы резервов 62,5 миллиарда долларов США приходятся на Государственный нефтяной фонд, а 11 миллиардов долларов США - на Центральный банк.

"Согласно нашим прогнозам, профицит баланса текущих операций в 2025 году составит около 4 миллиардов долларов США, а в 2026 году - около 3,5 миллиардов", - отметил Т.Кязимов.