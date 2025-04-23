Ценам на нефть предсказали очередное падение

Нефть может продолжить дешеветь в 2025 году. Об этом предупредил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Его процитировало Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Свой прогноз он обосновал тем, что объемы добычи растут, а вот спрос, как и прежде, сдерживается из-за замедляющихся темпов роста китайской экономики. Бироль подчеркнул, что МЭА видит медленный рост спроса на рынках, в основном обусловленный тем, что происходит в Китае. Поэтому, "если не будет других сюрпризов", МЭА ждет, что цены на нефть испытают дальнейшее "понижательное давление".

Издание напомнило, что в 2024 году МЭА подверглось критике со стороны американских республиканцев, так как прогнозировало падение роста мирового спроса на нефть. Тогда агентство обвинили в чрезмерном внимании к чистой энергетике.