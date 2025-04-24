Торговые сети Азербайджана переходят на отечественные товары

Многие торговые сети уже отдают предпочтение продаже отечественной продукции.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров на общественных обсуждениях на тему "Роль торговых сетей в рыночной экономике: возможности и перспективы".

"Отрадно, что сегодня наблюдается внедрение новых подходов и повышение социальной ответственности торговых сетей в их внутренней политике. Многие сети уже отдают предпочтение продаже отечественной продукции", - сказал он.

По словам Э.Багирова, сети выстраивают более эффективные модели сотрудничества с малым и средним бизнесом (МСБ), руководствуясь принципами экологической и социальной ответственности

"Целью Агентства является поддержка и продвижение этих тенденций, а также сохранение сбалансированного подхода в регулировании. Обеспечение устойчивого развития торговых сетей и защита интересов малых и средних предпринимателей, а также производителей - это одни из основных задач, стоящих перед нами. Мы сможем достичь этого только при совместных усилиях и взаимном доверии", - подчеркнул он.

Отметим, что общественные обсуждения организованы KOBIA и Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком. В мероприятии принимают участие представители соответствующих государственных структур, предприниматели и представители СМИ.