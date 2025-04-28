SOCAR Green и Universal Energy Co подписали меморандум о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергии

Компания SOCAR Green LLC и Universal Energy Co., Ltd. подписали Меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей совместной реализации проектов в области возобновляемой энергетики в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR Green.

Как отмечается, соглашение закладывает основу для сотрудничества в реализации проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики (на суше и на море), а также в области систем хранения энергии, с целью укрепления инфраструктуры возобновляемой энергетики в стране.

"Меморандум предусматривает совместные усилия в разработке проектов, EPC (инжиниринг, закупки и строительство) и O&M (эксплуатация и техническое обслуживание). Это стратегическое партнерство является важным шагом на пути продвижения устойчивых энергетических решений в регионе," - заявили в SOCAR Green.