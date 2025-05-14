Представлена дорожная карта по кооперативному движению в Азербайджане

ФАО представила правительству дорожную карту по кооперативному движению в Азербайджане.

Об этом заявил заместитель представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Бариз Мехтиев на конференции "Развитие кооперативной экосистемы и предпринимательства в аграрной сфере", проведенной в рамках II Международного аграрного инновационного форума, сообщает Day.Az.

"Мы оказываем поддержку правительствам стран-членов ФАО. Мы также оказываем поддержку по кооперативной инициативе", - сказал он.

Б.Мехтиев отметил, что, в частности, следует отметить проект, реализуемый в рамках программы технического сотрудничества.

"В рамках проекта мы оценили текущее состояние кооперативов в Азербайджане. Мы провели информативные тренинги в этой области для более чем 60 фермеров в Габалинском, Гахском и Сабирабадском районах.

В 2016 году была принята программа по сельским кооперативам. Уже с 2017 года постепенно стало наблюдаться оживление. Но в настоящее время в Азербайджане насчитывается 50 кооперативов. Например, в Италии насчитывается более 40 тысяч сельскохозяйственных кооперативов. Наиболее интересным моментом является то, что общий объем производства кооперативов составляет 8% валового внутреннего продукта Италии. Еще один успешный опыт - пример Турции. Мы неоднократно организовывали поездки наших фермеров в Турцию для обмена опытом.

ФАО, основываясь на опыте Македонии, оказала поддержку азербайджанскому правительству в разработке соответствующей программы. В настоящее время концептуальный документ представлен в министерство сельского хозяйства.

Сейчас в Карабахе прекрасные условия для развития кооперативного движения. Мы думаем, что в Карабахе применим это как модель, а затем повторим в других регионах Азербайджана", - сказал Б. Мехтиев.