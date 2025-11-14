Cухогруз "Ходжалы" отправился из Австралии в США

Сухогруз "Ходжалы" класса Handysize, эксплуатируемый ASCO, входящий в состав AZCON Holding, вышел из порта Кембла (Австралия) и направляется в порт Лос-Анджелеса (США).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

"Судно вышло в рейс с грузом стали массой 24 251 тонны, и его прибытие в пункт назначения ожидается к концу следующей недели.

В настоящее время "Ходжалы" следует по акватории Тихого океана в полном соответствии с правилами безопасной навигации. Рейс выполняется в соответствии со всеми международными эксплуатационными стандартами.

Отметим, что судно "Ходжалы" было принято в эксплуатацию 27 мая 2024 года в Китайской Народной Республике. Оно обладает неограниченными возможностями плавания, его дедвейт составляет 38 593 тонны, длина - 180 метров, ширина - 30 метров, осадка - 10,47 метра, максимальная скорость - 15,7 узла", - говорится в информации ASCO.