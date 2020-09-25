Грузинский эксперт: Власти Армении, контролирующие сепаратистский режим в Карабахе, перешли красную черту

Власти Армении, контролирующие сепаратистский режим в Карабахе, перешли красную черту, несмотря на то, что все годы после вступления в силу режима прекращения огня Баку терпеливо старался решить конфликт мирным путем, сказал Trend президент "Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа" Гурам Мархулия, передает Day.Az.

Как он отметил, именно поэтому армянские руководители обращаются к своим диаспорам, переселяют на оккупированные территории неблагополучные семьи из Ливана, чтобы убедить мировое сообщество в том, что это армянская территория.

По словам эксперта, даже беженцы из Ливана и Сирии не хотят переселяться на оккупированные земли Карабаха, поскольку не считают эти земли армянскими.

"В своем недавнем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь подчеркнул, что четыре резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об освобождении азербайджанских земель не выполняются. Очень жаль, что международные организации не проявляют активности в этом вопросе. А что касается армянской террористической организации АСАЛА, то всем известна ее кровавая репутация", - отметил эксперт.

По его словам, мировое сообщество знает, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану и Азербайджан признается мировым сообществом как независимое государство.

"Но любому терпению рано или поздно приходит конец. Сколько можно вести переговоры впустую, а уж тем более в условиях, когда Азербайджан явно провоцируют на военный удар", - сказал Мархулия.

Эксперт не сомневается, что удар со стороны Азербайджана будет мощным, учитывая арсенал, боевой дух и настрой азербайджанской армии, и его результатом станет восстановление территориальной целостности Азербайджана.

По его словам, агрессор должен получить по зубам. Ради блага самой Армении и армянского народа. Ведь, если и дальше не пресекать решительно военные вылазки, ереванский режим будет продолжать войну "до последнего армянина".

"Но понимают ли армяне последствия своей деструктивной позиции и политики? Ведь когда место азербайджанских дипломатов займет азербайджанская армия, карабахским сепаратистам и их хозяевам будет явно не до шоу и всяких там "инаугураций". Но пенять им будет нужно лишь на самих себя. Кто даст Еревану 100-процентную гарантию того, что основные геополитические игроки остановят Азербайджан после того, как он ответит на армянскую провокацию силовой деоккупацией своих земель, на которую он имеет полное право", - сказал Мархулия.