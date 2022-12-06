Повар Елизаветы II подсказал простой рецепт хрустящего бекона

Чтобы жареный бекон был хрустящим, его нужно готовить на раскаленной сковороде и без соусов, рассказал британский шеф-повар Джефф Бейкер - обладатель звезды "Мишлен", готовивший для королевы Елизаветы II. Его простой рецепт приводит издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Раскаленная сковорода, по словам Бейкера, карамелизует поверхность бекона, обеспечивая приятный хруст и ярко выраженный вкус. Повар посоветовал готовить бекон в собственном жире, обжаривая его по минуте с каждой стороны. "Если бекон правильно завялен и нарезан кусочками нужной толщины, он должен карамелизироваться по краям. Жир будет вытапливаться, не растворяясь, что гарантирует восхитительный вкус", - подсказал он.

Бейкер посоветовал обходиться без соусов, в том числе без кетчупа. "На мой взгляд, если приготовить бекон таким образом, ему не понадобится соус для усиления вкуса - он и так будет идеален", - заверил он.