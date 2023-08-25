Опровергнут популярный миф о варенье

Варенье считается полезным продуктом, однако на самом деле длительная термическая обработка фруктов или ягод попросту устраняет их полезность. Об этом "Газете.Ru" рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина, передает Day.Az.

"После варки в варенье практически не остается витаминов. Соответственно, варенье приобретает только вкус фруктов и ягод, но польза витаминов оказывается практически нулевая", - констатировала эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, вред варенья состоит еще и в большом содержании сахара в составе продукта. Так, варенье фактически является жидким сахаром со вкусом фруктов или ягод.

"Для людей с проблемами ЖКТ, поджелудочной железой, сахарным диабетом или ожирением варенье противопоказано. Кроме того, при повышенной кислотности желудка варенье из определенных ингредиентов, например, из цитрусов, ананасов и клубники может повышать кислотность желудка, что может привести к гастриту и язвам", - сообщила Наталия Гридина.

Однако врач отметила, что есть фрукты и ягоды, которые делают варенье более полезным. Например, варенье из айвы благоприятно воздействует на работу ЖКТ, а варенье из цитрусовых или клюквы способно немного восполнить недостаток витамина С.

"Также варенье помогает при повышенной температуре. Однако относится это только к варенью из малины. Дело в том, что в нем содержится салициловая кислота, которая также входит в состав средств против гриппа и простуды", - заключила диетолог.