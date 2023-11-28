Азербайджанская продукция представлена на Международном рождественском базаре в Таллинне - ФОТО
В Таллинне прошел традиционный Международный рождественский базар, организованный эстонским Международным женским клубом.
Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Эстонии, в мероприятии приняли участие представители 20 дипломатических представительств, аккредитованных в этой стране. На благотворительном мероприятии, проводимом уже в 18-й раз, наша страна при поддержке посольства Азербайджана в Эстонии была представлена национальным стендом.
На стенде под брендом Made in Azerbaijan предлагались различные виды национальной продукции, которые вызвали большой интерес у посетителей мероприятия.
Первая леди Эстонии Сирье Карис, принявшая участие в открытии мероприятия, в своем выступлении поблагодарила представленные посольства за вклад в благотворительный базар.
Затем первая леди сфотографировалась на память с главами дипломатических представительств, участвующих в мероприятии.
Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Анар Магеррамов приветствовал первую леди Эстонии на нашем национальном стенде и подробно проинформировал ее о представленной продукции. Первая леди Эстонии отметила, что национальный стенд Азербайджана произвел на нее хорошее впечатление.
Доходы от Международного рождественского базара перечисляются в благотворительный фонд помощи нуждающимся детям.
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