В Баку прошло соревнование по приготовлению национальных сладостей

Национальная ассоциация кулинарии Азербайджана при поддержке Агентства государственной поддержки НПО в рамках грантового проекта "Сладкие жемчужины Западного Азербайджана" провела соревнование по приготовлению национальных сладостей, сообщает Day.Az. Мероприятие было посвящено Дню независимости - 28 Мая.

В соревновании приняли участие команды Гуманитарного колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств (ADMİU), Азербайджанского университета туризма и менеджмента и ADMİU.

Выступившие на открытии президент Ассоциации, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов, представители Гуманитарного колледжа Гюнеш Сулейманова и Гюльшан Аббасова, Агентства государственной поддержки НПО Фуад Рзазаде, президент Ассоциации туристических гидов Азербайджана Турал Мусаев и другие отметили значимость проекта в деле сохранения национального наследия и образцов азербайджанской кухни, их пропаганды среди молодежи.

Победителями стали представители Гуманитарного колледжа при ADMİU. Лучшие работы были отмечены сертификатами и дипломами.

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