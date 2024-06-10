Как определить суточную норму белка?

Употребление адекватного количества белка способствует поддержанию здоровья и долголетия. Для женщин с нормальным весом это примерно 48-56 г в сутки, а для мужчин - 64-72 г. Получить это количество белка можно, съев около 300 грамм куриной грудки, что составляет около 60 г белка. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова, передает Day.Az.

"Чтобы точно определить суточную норму белка, важно учесть несколько факторов: возраст, вес, уровень активности и общее состояние здоровья. В среднем, взрослым рекомендуется потреблять примерно 0,8 грамма белка на каждый килограмм веса тела в день. Спортсменам или людям, ведущим активный образ жизни, эта норма увеличивается до 1-1,5 г/кг. Также повышенное потребление белка необходимо при беременности и кормлении грудью, больше примерно на 10-20%. Потребности в белке могут увеличиваться и у пожилых людей для поддержания массы тела и предотвращения мышечного распада", - рассказала Фролова.

Врач также подчеркнула, что важно обращать внимание на продукты, из которых организм берет белок. Не все продукты, богатые белком, одинаково полезны.

"Белок, содержащийся в сладостях, пирогах, печенье, шоколаде и подобных продуктах, обычно идет в комплексе с большим количеством сахара, жиров и калорий. В таком сочетании ценность белка нивелируется вредными свойствами сопутствующих ингредиентов. Поэтому при поиске источников белка лучше остановить свой выбор на более здоровых и полезных", - отметила Фролова.

По ее словам, для максимального усвоения белка необходимо учитывать сочетаемость продуктов. Наилучшее усвоение белка из мяса происходит при его употреблении с зелеными и слабокрахмалистыми овощами.

"Избегайте сочетания белковых продуктов с тяжелыми углеводами, такими как картофель. Кроме того, крайне важно разнообразить свой рацион различными источниками белка. И не забывайте пить достаточное количество воды. Это способствует лучшему перевариванию и усвоению белков", - заключила специалист.

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