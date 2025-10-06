Названы полезные свойства разных видов лапши

Разные виды лапши обладают своим уникальным питательным составом, который может принести пользу для здоровья.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" в День лапши, который отмечается 6 октября, рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Маргарита Белоусова.

"Так, например, пшеничная лапша из твердых сортов пшеницы - источник сложных углеводов, растительного белка, витаминов группы В, антиоксидантов, клетчатки. Это помогает человеку дольше оставаться сытым, поддерживать работу нервной, иммунной, пищеварительной систем", - объяснила она.

Рисовая лапша также является источником клетчатки, сложных углеводов, но, в отличие от пшеничной, не содержит глютен, поэтому является хорошей альтернативой для людей с целиакией. В составе гречневой лапши тоже нет глютена и, помимо растительных белков и клетчатки, присутствуют железо и кальций.

"Однако важно тщательно проверять состав и обращать внимание на предупреждающую маркировку товара. Например, надпись "может содержать следы глютена" информирует о том, что, хотя в рецептуре этот компонент отсутствует, существует вероятность его попадания из-за использования общего производственного оборудования", - сказала врач.

Употребление цельнозерновой лапши полезно для снижения риска развития хронических заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, за счет высокого содержания клетчатки и других полезных веществ.

Лапша из чечевицы, нута содержит больше белка и пищевых волокон по сравнению с пшеничной, что способствует более длительному насыщению и может быть актуально для тех, кто работает над снижением веса. Гороховая лапша обладает низким гликемическим индексом, что полезно для контроля уровня глюкозы в крови при сахарном диабете. Яичная лапша отличается высоким содержанием белка, что способствует поддержанию мышечной массы.

"Для выбора наиболее полезного продукта следует исходить из индивидуальных особенностей организма и целей. Например, если человек стремится контролировать уровень сахара в крови, то предпочтение стоит отдавать цельнозерновой и гороховой лапше. Для тех, кто хочет повысить содержание белка в рационе питания, могут подойти варианты из нута, гороха, чечевицы, а также яичная лапша. При наличии непереносимости глютена оптимальным выбором будет рисовая или гречневая", - уточнила врач.

Для организации разнообразного и полноценного питания можно использовать разные варианты лапши и применять метод гарвардской тарелки, когда для каждого приема пищи тарелка 22-23 см в диаметре мысленно делится на 4 части, где ½ занимают овощи, зелень, фрукты, ягоды; ¼ - белки, например, нежирные сорта мяса, рыба; еще ¼ - сложные углеводы, например, цельнозерновая лапша. Это значит, что порция лапши может составлять примерно 80-100 грамм в сухом виде или 180-220 грамм в готовом виде.

"Отказываться от употребления этого продукта не стоит, он может быть частью рационального и сбалансированного питания. Однако важно подобрать вариант с учетом индивидуальных особенностей", - резюмировала врач.