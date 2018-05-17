В работе WhatsApp и Viber произошли сбои

Российские пользователи пожаловались на сбои, которые наблюдаются в работе мессенджеров WhatsApp и Viber. Об этом свидетельствуют данные downdetector.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, о неполадках в работе сообщают пользователи из России и Центральной Европы.

По данным телеграм-канала "Код Дурова", перебои связаны с действиями Роскомнадзора. Ведомство якобы заблокировало 329 IP-адресов WhatsApp, а также 18 IP-адресов хостинг-провайдера Selectel.

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