В США создали самый мощный компьютер в мире - ВИДЕО
В США инженеры национальной лаборатории при министерстве энергетики создали самый мощный в мире суперкомпьютер Summit, производительность которого равна 200 петафлопс, - передает издание MIT Technology Review.
Как отмечается, достижение инженеров означает, что за одну секунду созданная машина может совершить 200 квадриллионов (200 000 000 000 000 000) операций.
В публикации говорится, что Summit производит вычисления в миллион раз быстрее, чем обычный лэптоп и на 60% раз быстрее, чем предыдущий самый мощный в мире суперкомпьютер - Sunway TaihuLight китайских разработчиков, который имеет задекларированную и протестированную производительность в 93 квадрлн операций в секунду, передает Day.Az со ссылкой на hubs.ua.
Стало известно, что все блоки Summit и сопутствующее оборудование для американского суперкомпьютера занимают помещения, в котором могли бы разместиться два теннисных корта, и весят больше, чем авиалайнер.
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