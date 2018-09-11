В работе Viber произошел массовый сбой

Массовый сбой в работе мессенджера Viber наблюдается во вторник по всему миру, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сбой произошел около 18.00 по бакинскому времени. По данным сайта, около 56% жалоб связаны с отсутствием соединения, еще 34% пользователей не могут принимать сообщения, а 9% указывают на невозможность авторизации. "У меня в Viber нет соединения, я перезагрузил его, но это не помогло. Это глобальная проблема или только у меня? Я живу в Испании", - пишет один из комментаторов на Downdetector.

Viber - мессенджер, в котором можно отправлять сообщения и совершать голосовые VoIP телефонные звонки через интернет. Аудитория мессенджера составляет более 900 миллионов пользователей. Владелец Viber с 2014 года - японский холдинг в области e-commerce Rakuten. Количество активных пользователей мессенджера в России составляет 45 миллионов в месяц (по данным на июнь 2018 года).

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