Смартфон Google Pixel 4-го поколения оснастят экраном с увеличенной частотой обновления 90 Гц - то есть отображаемая на нем картинка будет перерисовываться 90 раз в секунду, как у OnePlus 7 или Razer Phone 2. Технологию "плавного" дисплея Smooth Display будут поддерживать обе модели - Pixel 4 и Pixel 4 XL. Об этом пишет 9to5Google со ссылкой на "надежный источник", зарекомендовавший себя в прошлом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам инсайдера, Pixel 4 получит 5,7-дюймовую OLED-панель (Full HD+), Pixel 4 XL - 6,3-дюймовую (Quad HD+). Стандартную версию "пиксельфона" снабдят батареей на 2800 мАч, увеличенную - на 3700 мАч. В обе установят флагманский процессор Snapdragon 855, модуль оперативной памяти объемом 6 гигабайт и накопитель емкостью 64 либо 128 ГБ.

Смартфонам приписывают наличие двух основных камер: 12-мегапиксельный датчик с фазовым автофокусом будет дополнять 16-мп телеобъектив. И "обычная", и XL-версия устройства получат стереодинамики, модуль безопасности Titan M, впервые появившийся у Pixel 3, и самую последнюю версию Android, которая будет обновляться три года.

Как ожидается, Pixel 4 и Pixel 4 XL покажут на презентации Made by Google в Маунтин-Вью. В этом году она назначена на 4 октября.

Некоторые функции Pixel-устройств подтверждены официально. В конце прошлого месяца компания рассказала, что новинки будут поддерживать разблокировку "по лицу" и бесконтактное управление жестами. Высокоточный датчик движений Soli позволит простыми взмахами руки, например, переключать треки в плеере, убавлять громкость или отклонять звонки.

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