В сети уже давно ходили слухи о том, что Huawei готовит новый флагманский процессор Kirin, но его точное название было неизвестно. Теперь представители компании подтвердили, что это все-таки Kirin 990, и его релиз уже совсем скоро.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

По словам президента Huawei в европейском регионе и Канаде Янминга Вана (Yanming Wang), это действительно будет Kirin 990, и рассчитан новый процессор на флагманские смартфоны конца 2019 - 2020 года.

Янминг Ван говорит, что Kirin 990 получит и складной смартфон Huawei Mate X, продажи которого должны стартовать в ноябре. К слову, на момент официальной презентации (а это было еще в феврале) у Mate X был Kirin 980, но со временем его решили заменить новой платформой.

Кроме того, можно предположить, что Kirin 990 получат и флагманы семейства Mate 30, которые должны дебютировать в сентябре.

Kirin 990 будет производиться по 7-нанометровому техпроцессу с встроенным 5G модемом. Также обещают улучшенную энергоэффективность.

Презентация процессора Kirin 990 ожидается 6 сентября, в первый день выставки IFA 2019 в Берлине, на что и намекает тизер Huawei в Twitter.

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