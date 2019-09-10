Осенний Франкфуртский автосалон подводит некий итог года и мировых премьер за год. И он, как и Женева, очень актуален для стран СНГ, ведь здесь показывают главные мировые и европейские премьеры, которые с высокой долей вероятности доберутся и до них.

Mercedes показал хот-хэтч с самой мощной "турбочетверкой" в истории

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, представленный во Франкфурте новый "заряженный" Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ рискует стать машиной-вехой: он либо запустит "гонку мощностей" на новый виток (скорее всего), либо поставит в ней жирную точку (что вряд ли). Ведь на пару с 4-дверным купе CLA 45 этот "горячий" хэтчбек получил самый мощный серийный 4-цилиндровый мотор в мире.

Audi сделала для бездорожья багги-беспилотник с дронами-разведчиками

На автосалоне во Франкфурте немецкая компания завершила формирование квартета концептов. К прототипам Aicon, AI:Me и AI:Race присоединился отчетливо внедорожный AI: Trail - полупрозрачный, карбоновый, автономный и с собственными дронами.

Ретро-концепт 45 - Hyundai ягодка опять!

Спустя 45 лет после представления изрядно нашумевшего концепта Pony Coupe компания Hyundai, что называется, тряхнула стариной и произвела на свет нечто совершенно и принципиально новое с отголосками упомянутого старого. Получился концепт Hyundai 45, который корейцы после, как водится, продолжительного тизерного саспенса представили на автосалоне во Франкфурте.

Больше ноздри! BMW намекнула ярким концептом на новое купе 4 серии

Двух дверей седан BMW 3 серии должен лишиться только в следующем году, но баварцы уже сейчас дали понять, в каком направлении движется развитие дизайна купе - а заодно и его "горячей" версии BMW M4. И да, без экспериментов с радиаторной решеткой не обошлось.

Без рамы и мостов: Land Rover представил новый Defender

Одна из самых долгожданных премьер в современной индустрии состоялась на открывшемся сегодня франкфуртском автосалоне: представлено новое поколение культового внедорожника. Он стал изящнее и значительно современнее, но должен сохранить те способности, благодаря которым и стал знаменитостью.

Mercedes выкатил будущий "электрический S-Class"

На автосалоне по Франкфурте Mercedes-Benz представил концепт Vision EQS, который открывает главу больших электроседанов, в списках конкурентов которых будет не только Tesla. Mercedes берет роскошью, технологиями - и запасом хода с быстрой подзарядкой.

Электрическое "альтер-эго" Golf - хэтч ID.3

В компании уже назвали этот дебют "началом новой эры": концерн планирует к 2050 году вообще перестать влиять на окружающую среду, и электрохэтч - первая ласточка, летящая в этом направлении. На практике же VW ID.3 может оказаться еще одной революцией в индустрии.

Audi RS 7 Sporback

После масштабного дебюта Audi RS6 Avant никто не сомневался в скорой премьере его собрата в более элегантном кузове - RS 7 Sporback. Немцы не подкачали, приурочив премьеру к старту Франкфуртского автосалона, но кое-какие сюрпризы все же припасли.

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