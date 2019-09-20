По решению суда пользователи Steam получили право перепродавать свои цифровые копии игр через торговую площадку Steam. Французский суд первой инстанции вынес решение: законы Евросоюза позволяют пользователям Steam перепродавать свои игры так же, как они могут продавать физические носители, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Адвокаты Valve пытались убедить суд в том, что их платформа - подписочный сервис. Однако судьи не увидели в этом существенных доказательств, потому как Valve не распространяет игры как часть подписки. Более того, суд надавил на то, что политика реселлинга компании не соответствует европейским законам, согласно которым цифровыми товарами можно спокойно обмениваться. Valve твердо решили обжаловать решение и не будут менять свои правила пока решение не подтвердится другими органами власти.

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