В эту среду компания Xiaomi анонсирует свой новый самый дешёвый смартфон - Redmi 8A. Сейчас стало известно, сколько же будет стоить новинка, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

По информации издания 91mobiles, аппарат выйдет в трёх модификациях памяти. За минимальную на 2/16 ГБ придётся отдать $91. За среднюю на 3/32 ГБ - $98, а за топовую с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ - $126. Для сравнения, предшественник Redmi 7A стоил на глобальном рынке в районе $90-110.

Напомним, Redmi 8A получит пластиковый корпус и дизайн, который будет сильно отличаться от актуальной модели. Аппарату приписывают 6.2-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и разрешением HD+ (1520×720p). Новинка также получит аккумулятор на 5000 мАч, процессор Snapdragon 439, основную камеру с модулем на 12 Мп и фронтальную на 8 Мп.

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