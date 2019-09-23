Администрация Google вновь запустила прослушку команд, которые пользователи дают голосовому помощнику Google Assistant. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

Отныне компания будет сообщать пользователям о прослушке, если они выберут соответствующую функцию. Сотрудники корпорации также заметили, что юзеры могут просматривать все моменты взаимодействия с голосовым помощником и удалять каждый из них в любое время.

Упомянутая функция будет сопряжена с обучением механизма и его совершенствованием. Такая практика широко распространена в больших корпорациях, однако многие пользователи сильно обеспокоены слежкой со стороны корпорации. Но IT-гиганты утверждают, что записываемые аудиофрагменты не затрагивают личную информацию пользователей.

"Мы верим, что вы контролируете ваши данные, и мы всегда работаем над тем, чтобы обеспечить их безопасность. Мы стремимся быть прозрачными в отношении того, как работают настройки, чтобы вы могли решить, что лучше для вас", - прокомментировали в Google.

В июле 2019 года Google оказалась в центре скандала, связанном с прослушкой пользователей. Тогда телеканал VRT NWS заявил об утечке записей голосов пользователей, более тысячи записей оказались доступны третьим лицам. Позднее жертвы утечки подтвердили, что голоса на записях принадлежали им.

Часть записей была сделана по ошибке во время случайной активации голосового ассистента после фразы "Ok, Google". По словам представителей корпорации, отрывки передавались экспертам по языкам в разных частях света.

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