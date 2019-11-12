Google сотрудничает с одной из крупнейших систем здравоохранения США в рамках секретного проекта по сбору и анализу персональных медицинских данных миллионов американцев в 21 штате, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Инициатива Google получила кодовое название Project Nightingale (Проект "Соловей"). Google запустила его в прошлом году совместно с системой медицинского обслуживания Ascension ("Вознесение"). Газета уточняет, что пациенты и врачи не были поставлены об этом в известность. Согласно документам у Google есть данные 2,6 тыс. больниц и врачебных кабинетов.

По данным The Wall Street Journal, база включает результаты анализов, поставленные диагнозы, выписанные лекарства и записи о госпитализации, а также имена и даты рождения пациентов. Фактически поисковик и 150 работающих над проектом сотрудников получают доступ к полным сведениям о здоровье человека.

Позднее информацию подтвердила The New York Times, добавив, что есть опасения, что некоторые из работников Google могли частично скачать данные пациентов. Forbes пишет, что база медицинских данных хранится на облачных серверах Google.

Данные из медицинских карт для Project Nightingale поисковик получает благодаря партнерству с крупной медицинской компанией Ascension, работающей в 21 штате и столице страны, Вашингтоне. По данным источников издания, Google разрабатывает сервис, который при помощи технологий искусственного интеллекта и машинного обучения мог бы рекомендовать пациентам индивидуальное лечение.

Google (как и другие IT-гиганты - Amazon и Apple) уже несколько лет ищет способы выйти на чрезвычайно прибыльный американский рынок здравоохранения. В прошлом году компания наняла топ-менеджера с опытом работы в медицинской отрасли Дэвида Файнберга для руководства своими разрозненными инициативами.

Медицинскими вопросами занимаются сразу в нескольких подразделениях Google и Alphabet, включая Nest, Verily, Calico, DeepMind и Google Fit. Тогда же объявили о планах интегрировать в Google медицинское подразделение ИИ-лаборатории DeepMind с целью создать "ИИ-ассистент для докторов и медсестер".

Проект, как отмечает издание, по всей видимости, является "самым крупным" в этой сфере в Кремниевой долине. Amazon и Microsoft также активно занимаются разработками в сфере здравоохранения, но им не удалось добиться таких результатов.

В свою очередь, некоторые сотрудники Ascension поднимали вопросы о правомерности сбора и передачи данных, пациентов, но эксперты их заверили, что федеральный закон о медстраховании 1996 г. в целом разрешает больницам обмениваться данными с деловыми партнерами, не говоря пациентам об этом, но при условии, что эта информация используется "лишь для того, чтобы помочь упомянутому субъекту исполнять его функции в сфере здравоохранения".

В опубликованном уже после выхода статьи в The Wall Street Journal пресс-релизе Ascension объявила о партнерстве с Google. Утверждается, что его цель - "оптимизировать здоровье и благополучие граждан и сообществ, а также создать всеобъемлющий набор цифровых возможностей". Google также подтвердила в блоге, что работает над Project Nightningale. При этом данные пациентов могут быть использованы только для предоставления услуг в рамках партнерства и "не могут и не будут" сопоставляться с любыми данными пользователей Google.



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