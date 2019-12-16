Компания NordPass раскрыла небезопасные пароли, которые люди использовали в 2019 году. Эксперты пояснили, что собрали базу из 500 миллионов утекших в сеть паролей и выявили самые ненадежные из них, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди самых распространенных уязвимых паролей оказались те, что состоят из простых комбинаций цифр (12345,111111,123321) или сочетаний букв, формирующих вертикальную или горизонтальную линию на QWERTY-клавиатуре (asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx).

Эксперты отметили, что небезопасно использовать в качестве пароля распространенные женские имена. Выяснилось, что больше 800 тысяч людей используют пароль "password", который также является ненадежным. Кроме того, в списке оказались такие простые пароли, как "iloveyou", "test", "princess", "sunshine", "monkey", "family", "football".

По словам специалистов, в топе уязвимых паролей в этом году оказались те же самые комбинации, что и в прошлом. Они объяснили, что причина этого состоит в том, что люди не хотят запоминать длинные и сложные пароли, а также считают, что им нечего скрывать.