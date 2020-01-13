В WhatsApp рассылается опасный вирус - предупреждение

Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили в WhatsApp мошенническую схему с использованием бренда Adidas, направленную на получение персональных данных пользователей мессенджера, говорится в сообщении ESET, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мошенники распространяли при помощи мессенджера сообщения о том, что компания Adidas якобы празднует юбилей и дарит футболки и обувь: "Adidas дарит 5300 пар обуви и 2700 футболок в честь празднования юбилея!". Для получения подарков пользователей призывают перейти по ссылке.

"На первый взгляд, объявление кажется правдоподобным: такой крупный бренд может позволить себе провести похожую акцию. Но при внимательном анализе легко обнаружить признаки фишинга. Так, ссылка в сообщении поддельная и не ведет на официальный сайт компании Adidas, несмотря на то, что содержит наименование бренда. Кроме того, в объявлении используется старый логотип Adidas", - указывают эксперты.

По их данным, переходя по ссылке из объявления, пользователь попадает на страницу с опросом. После его прохождения появляется уведомление об обработке ответов. Затем для получения подарков пользователю предлагается разослать сообщение о конкурсе 20 контактам - так, фишинговая кампания продолжает разрастаться, сообщают в антивирусной компании.

"ESET рекомендует с осторожностью относиться к любым сообщениям о скидках, распродажах, акциях и т.д., поскольку с их помощью мошенникам удается заполучить персональные данные пользователей. Защитить свои данные и финансы от мошенников можно с помощью комплексных антивирусных решений с функцией защиты онлайн-платежей и модулем "Антифишинг", - отмечают эксперты.