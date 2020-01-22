WhatsApp позаимствовал у Telegram новую функцию

Разработчики WhatsApp подготовили сюрприз пользователям. В ближайшее время в мессенджере появится функция, которая уже давно есть у конкурентов, например, - у Telegram, передает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

Речь идет об анимированных стикерах, сообщает WaBetaInfo. Аналитики отмечают, что разработчики WhatsApp постепенно перенимают то, что популярно среди пользователей Telegram. Так, обычные стикеры появились в мессенджере около года назад, хотя у Viber и Telegram они есть уже давно. Когда в функционал WhatsApp добавят анимированные стикеры, точно не говорится.

Ранее сообщалось, что для пользователей веб-версии WhatsApp появилась возможность группировки стикеров в одной строке в чате. Ранее такая функция была доступна только в мобильном приложении Android и iOS. Чтобы новая функция была доступна, пользователю придется перезапустить сеанс подключения к WhatsApp Web. Пока развертывание группирования стикеров будет поэтапным. Это нужно, чтобы разработчики выявили возможные ошибки.