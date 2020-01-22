https://news.day.az/hitech/1195997.html WhatsApp позаимствовал у Telegram новую функцию

WhatsApp позаимствовал у Telegram новую функцию

Технологии, 22 января 2020 10:32 118

Разработчики WhatsApp подготовили сюрприз пользователям. В ближайшее время в мессенджере появится функция, которая уже давно есть у конкурентов, например, - у Telegram, передает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

Речь идет об анимированных стикерах, сообщает WaBetaInfo. Аналитики отмечают, что разработчики WhatsApp постепенно перенимают то, что популярно среди пользователей Telegram. Так, обычные стикеры появились в мессенджере около года назад, хотя у Viber и Telegram они есть уже давно. Когда в функционал WhatsApp добавят анимированные стикеры, точно не говорится.

Ранее сообщалось, что для пользователей веб-версии WhatsApp появилась возможность группировки стикеров в одной строке в чате. Ранее такая функция была доступна только в мобильном приложении Android и iOS. Чтобы новая функция была доступна, пользователю придется перезапустить сеанс подключения к WhatsApp Web. Пока развертывание группирования стикеров будет поэтапным. Это нужно, чтобы разработчики выявили возможные ошибки.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Москве пройдет выставка азербайджанских ковров 10:35, Культура 54
WhatsApp позаимствовал у Telegram новую функцию 10:32, Технологии 110
В Китае сообщили о мерах борьбы с новым вирусом 10:29, В мире 118
Азербайджан - в ТОП-3 самых популярных направлений в СНГ для авторских туров 10:17, Туризм 176
Сильный пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы 10:08, Общество 1 188
Золото в Азербайджане подешевело 10:05, Экономика 324
В оккупированном Карабахе погиб еще один армянский солдат 10:01, Политика 276
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции 09:58, Политика 308
Правительство США после 12-летнего перерыва назначило посла в Боливии 09:50, В мире 340
КНДР закрывает границу для туристов из-за нового вируса в Китае 09:43, Туризм 363
В США намерены ограничить въезд для жителей 7 стран - СПИСОК 09:38, В мире 526
Армянские СМИ наращивают информационную войну с Россией. А Азербайджан - в высшей лиге в Давосе 09:34, Политика 587
В Сумгайыте микроавтобус врезался в столб - ВИДЕО 09:28, Общество 539
Галина Ниязова: Азербайджан ушел далеко вперед, оставив позади Армению 09:24, Политика 515
В районах Азербайджана появится метро? - Официальный ответ 09:20, Общество 944
Минобразования Азербайджана обратилось к желающим учиться в Турции 09:15, Общество 635
Стрельба в торговом центре Лас-Вегаса, есть раненые - ВИДЕО 09:11, В мире 560
В Филармонии прошел концерт "Вспоминая ушедших друзей-музыкантов" - ФОТО 09:06, Культура 551
Honda отзывает в США и Канаде 2,7 млн машин 09:02, В мире 587
Большинство сенаторов поддерживает ускоренную процедуру рассмотрения импичмента Трампа 08:54, В мире 617
США рассматривают множество вариантов действий по Венесуэле - заявление Трампа 08:41, В мире 653
Встречи Президента Ильхама Алиева в Давосе откроют перед Азербайджаном новые экономические перспективы 08:30, Политика 698
В сети появились первые изображения нового флагмана Huawei - ФОТО 08:13, Технологии 805
Названа сумма минимальных платежей за квартиры в рамках аренды жилья с правом выкупа 08:01, Экономика 1 406
Boeing проведет первый полет нового самолета 777X 07:47, В мире 968
Обнародовано количество врачей в Азербайджане 07:34, Общество 1 091
Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии 07:19, В мире 997
Скончался экс-премьер Грузии 07:07, В мире 1 295
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо - ФОТО 06:58, Политика 1 108
В результате террористической атаки погибли десятки человек - хаос в Буркина-Фасо 06:32, В мире 1 251
В Нигерии 8-летний мальчик из "ИГ" казнил мужчину 05:04, В мире 1 769
Ни один региональный парламент Британии не поддержал билль о Brexit 03:31, В мире 1 996
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества - ФОТО 03:05, Политика 11 093
Ливийская NOC назвала условия для восстановлении добычи нефти 02:01, В мире 2 329
Путин назвал новое правительство сбалансированным 00:48, В мире 2 653
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума. Обсуждено сотрудничество между странами Евразии - ФОТО 00:36, Политика 11 958
"Судьба России зависит от нас" - об обнаглевших симоньянах и кеосаянах - ФОТО 00:30, Политика 3 466
Новый тип смертельного вируса впервые выявлен в США 00:18, В мире 2 868
Армянские продюсеры в своих проектах изображают русских простачками 21 января 23:41, Политика 3 123
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" - ФОТО 21 января 23:19, Политика 12 403
Мишустин назвал приоритет работы нового правительства РФ 21 января 23:14, В мире 2 982
В Азербайджане откроется региональный центр Всемирного экономического форума - ФОТО 21 января 23:09, Политика 12 211
Армянские русофобы пытаются манипулировать "русским фактором" против Азербайджана - подробности провокации 21 января 23:00, Политика 3 402
В сенате США начались слушания по импичменту Трампу 21 января 22:45, В мире 2 993
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконстукции и развития Сумой Чакрабарти. ЕБРР высоко оценивает проводимые в Азербайджане реформы - ФОТО 21 января 22:20, Политика 12 433
Свыше половины новорожденных в Азербайджане в 2019 году - мальчики 21 января 22:06, Общество 3 492
Михаил Швыдкой: Полад Бюльбюль оглы талантлив во всем - в музыке, дипломатии, в дружбе 21 января 21:51, Культура 3 358
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Хорватии. Обсуждены перспективы сотрудничества - ФОТО 21 января 21:39, Политика 12 511
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде - ФОТО 21 января 21:30, Политика 14 044
Стали известны члены нового правительства России - СПИСОК 21 января 21:22, В мире 3 840
Бахруз Гулиев: Истинная цель Human Rights Watch - продлить срок оккупации территорий Азербайджана 21 января 21:09, Политика 3 429
İşçilərin maaşlarına əlavə verilməsi və mükafatlandırılması qaydası təsdiqlənib 21 января 21:03, Azərbaycanca 3 864
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром иностранных дел Турции - ФОТО 21 января 20:59, Политика 14 157
Столтенберг: Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века 21 января 20:56, В мире 3 476
Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию 21 января 20:52, В мире 3 540
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 309 человек 21 января 20:48, В мире 3 498
Принц Гарри прибыл в Канаду к своей семье 21 января 20:43, В мире 3 610
Владимир Зеленский пообещал уволить Кличко с должности главы Киевской горадминистрации 21 января 20:38, В мире 3 683
Иракские военные обнаружили установку, из которой обстреляли посольство США 21 января 20:33, В мире 3 614
Apple передумала внедрять сквозное шифрование данных в iCloud 21 января 20:28, Технологии 3 564
КНДР временно закрыла границу для иностранных туристов из-за коронавируса 21 января 20:23, В мире 3 548
Автобусы выездной регистрации на конкурс "Восхождение" отправились в регионы Азербайджана - ФОТО 21 января 20:20, Политика 4 635
Принц Гарри и его супруга пригрозили засудить папарацци за фото из Канады 21 января 20:17, В мире 3 679
Трюдо призвал Иран передать черные ящики той стране, где их могут быстро расшифровать 21 января 20:10, В мире 3 563
Политизация народного траура — излюбленный прием радикальной оппозиции в Азербайджане 21 января 20:04, Политика 3 611
На таможне Азербайджана идет усиленная медпроверка в связи с неизвестным вирусом из Китая 21 января 19:51, Общество 4 159
Формула-1 обогнала Лигу чемпионов и АПЛ по приросту болельщиков 21 января 19:46, Спорт 3 701
В CinemaPlus проходит показ долгожданной турецкой комедии - ВИДЕО 21 января 19:42, В мире 3 729
Школьники, которые учатся под обстрелом - Репортаж из села Ахмедагалы 21 января 19:38, Общество 4 035
Закир Гасанов провел переговоры со спикером парламента Грузии 21 января 19:33, Политика 3 717
Обнародована численность населения Азербайджана 21 января 19:30, Общество 5 246
Дональд Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку" 21 января 19:27, В мире 3 767
Определились победители Международного конкурса "Надежда" в Баку - ФОТО 21 января 19:20, Культура 3 803
«Самоубийство» Кутояна - свидетельство того, что в Армении ликвидируют и запугивают оппонентов Пашиняна 21 января 19:10, Политика 4 098
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Signify". Обсужден вопрос поставок новых технологий в Азербайджан - ФОТО 21 января 19:00, Политика 15 915
В Баку будет представлен яркий тандем виртуозов классической музыки 21 января 18:47, Культура 3 999
Азербайджан ввел новые правила приема учителей на работу - ВИДЕО 21 января 18:40, Общество 4 465
Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане - ОФИЦИАЛЬНО 21 января 18:32, Общество 4 633
Azercell поддержал проведение обучающего курса “Безопасный Интернет” - ФОТО (R) 21 января 18:21, Экономика 4 117
Мазахир Панахов: Некоторые кандидаты умышленно неправильно представляют документы 21 января 18:14, Политика 4 046
Нефтехимический комплекс SOCAR вошел в число важных объектов Четвертой промышленной революции 21 января 18:07, Экономика 4 260
В Азербайджане начался прием песен на "Евровидение 2020" 21 января 18:01, Шоу-бизнес 4 203
В Азербайджане названо число аккредитованных на парламентские выборы наблюдателей 21 января 17:56, Политика 4 096
По маршруту Баку-Пиршаги запущен новый электропоезд 21 января 17:51, Общество 4 749
Китай резко сократил объемы импортируемого мусора 21 января 17:46, В мире 4 268
Граждане Турции стали активно искать работу в Азербайджане 21 января 17:41, Экономика 4 372
Минтруда Азербайджана внесло ясность в новые правила установления инвалидности 21 января 17:36, Общество 4 546
В Азербайджане десятки кандидатов в депутаты отозвали свои кандидатуры 21 января 17:31, Политика 4 320
Око за око. Как будет развиваться конфликт между США и Ираном? 21 января 17:26, В мире 4 462
Беларусь готова покупать азербайджанскую нефть по мировым ценам - Лукашенко 21 января 17:23, Экономика 4 555
Яшар Керимов стал заместителем председателя правления Yelo Bank (R) 21 января 17:20, Экономика 4 370
Число кандидатов в депутаты в Азербайджане превысило 1540 человек 21 января 17:08, Политика 4 300
ЦИК Азербайджана не удовлетворил обращение Гюляр Ахмедовой 21 января 17:04, Политика 4 585
В Баку строится новая дорога 21 января 17:01, Общество 6 052
Вусал Гасымлы: Давосский форум является выгодной платформой для продвижения Азербайджана и повышения его экспортного потенциала 21 января 16:56, Экономика 4 363
В Азербайджане за год в ДТП погибли более 800 человек 21 января 16:47, Общество 4 476
Заместитель генерального директора Trend станет модератором заседания Каспийского экспертного клуба 21 января 16:34, Политика 4 478
Всемирно известный журнал Harper's Bazaar сделал съемку в Баку - ФОТО - ВИДЕО 21 января 16:31, Общество 5 723
Трамп назвал НАФТА "стихийным бедствием" 21 января 16:28, В мире 4 584
Тысячи человек в Азербайджане были лишены водительских прав 21 января 16:24, Общество 6 641
В Баку пройдут творческие вечера Дмитрия Маликова и Игоря Николаева 21 января 16:20, Шоу-бизнес 4 745
6-летний мальчик собрал 230 тысяч долларов пострадавшим в австралийских пожарах 21 января 16:16, В мире 4 621
Армянские депутаты подрались в парламенте из-за "воров в законе" - ВИДЕО 21 января 16:12, В мире 5 541
Дональд Трамп рассказал о сроках переговоров по второму этапу сделки с Китаем 21 января 16:08, В мире 4 550
Азербайджан и Грузия подписали важный документ в сфере военного сотрудничества - ФОТО 21 января 16:04, Политика 4 761
Азербайджанский "тест" на узбекском рынке - ФОТО 21 января 15:59, Туризм 5 926
В бундестаге отметили роль России и Турции в решении конфликта в Ливии 21 января 15:55, В мире 4 632
В Азербайджане приостановлен процесс перевода учеников из школы в школу 21 января 15:50, Общество 5 481
Впервые в регионе PASHA Bank внедрил услугу видео-верификации клиента (R) 21 января 15:45, Экономика 4 706
Безопасность в регионе критически необходима и Грузии, и Азербайджану - Гела Васадзе специально для Day.Az 21 января 15:33, Политика 4 923
Семь студентов Бакинской высшей школы нефти будут обучаться в Испании 21 января 15:19, Общество 4 973
В Азербайджане установлена личность одного из неопознанных шехидов 21 января 15:10, Общество 5 446
Микаил Джаббаров обратился к молодежи, заинтересованной в карьерном росте - ВИДЕО 21 января 15:05, Экономика 5 772
Акции Burberry и British Airways падают на фоне угрозы распространения коронавируса 21 января 14:58, В мире 4 839
В Азербайджане стало больше туркомпаний 21 января 14:50, Туризм 4 938
Как Ильгар Мамедов в радикала превращался - "Политшоу представляет" - Видеопроект 21 января 14:46, Политика 4 880
Азербайджан примет еще одну Олимпиаду 21 января 14:44, Спорт 5 939
Китай призвал граждан соблюдать меры безопасности при поездке в Иран 21 января 14:35, В мире 4 946
Давосский форум ускоряет глобальную интеграцию Азербайджана 21 января 14:25, Политика 4 953
В Китае бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы 21 января 14:15, В мире 5 029
В поселке Красная Слобода открылся Информационный центр для туристов - ФОТО 21 января 14:08, Туризм 5 159
Я благодарна Азербайджану за то, что смогла найти здесь новый дом и друзей! - письмо в редакцию 21 января 14:02, Общество 6 885
По Китаю распространяется новый вирус - растет число жертв, сотни в больницах 21 января 14:02, В мире 5 330
Чавушоглу заявил, что Хафтар выступает за военное решение конфликта в Ливии 21 января 13:55, В мире 5 127
Торги на гонконгской бирже завершились крупным падением 21 января 13:48, В мире 5 096
Ikea отзывает ядовитые кружки 21 января 13:40, В мире 5 343
Делегация ПАСЕ совершит предвыборный визит в Азербайджан 21 января 13:29, Политика 5 126
Расим Саттар-заде: Уровень Каспийского моря останется относительно низким - ИНТЕРВЬЮ 21 января 13:25, Общество 5 441
В Баку будет туманная погода 21 января 13:22, Общество 4
В преддверии юбилея Михаила Гусмана поздравил Президент Ильхам Алиев 21 января 13:15, Политика 19 121
Власти Уханя запретили массовый туризм из-за пневмонии 21 января 13:03, Туризм 5 271
Мирзиёев назвал каримовскую эпоху «временем страха» 21 января 12:56, В мире 5 566
Консорциум TAP рассказал о прогрессе в строительстве газопровода 21 января 12:49, Экономика 5 431
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором “Carlsberg Group”. Компания увеличит объем инвестирования Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 21 января 12:45, Политика 19 066
Земля раздора: Таджикистан и Киргизия перекроят границы 21 января 12:39, В мире 5 559
Эксперты Baku Network обсудили резолюцию Европарламента в поддержку территориальной целостности Азербайджана - ВИДЕО 21 января 12:35, Политика 5 363
Посольство США сделало заявление по Карабаху 21 января 12:33, Политика 6 165
Армения предрекает смену власти в России - скандальная статья в пашиняновской газете 21 января 12:30, Политика 6 637
Для желающих поступить в магистратуру вузов пройдет пробный экзамен 21 января 12:23, Общество 5 624
Знаменитый скрипач Роман Федчук проведет мастер-класс в Баку 21 января 12:16, Культура 5 530
“AzerGold” увеличило налоговые выплаты в 2019 году 21 января 12:11, Экономика 5 561
Али Керимли устроил грязную игру на трагедии азербайджанского народа 21 января 12:02, Политика 5 943
Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing 21 января 11:55, В мире 5 559
В Хырдалане будут перебои со светом 21 января 11:44, Общество 5 859
Еще один маршрут в Баку переходит на безналичную оплату 21 января 11:40, Общество 8 364
EMIN везет фестиваль "ЖАРА" в Германию 21 января 11:34, Культура 6 091
Дмитрий Родионов: Азербайджан - единственная страна региона, которая не ищет покровителей, а строит прагматичные отношения 21 января 11:26, Политика 5 978
Крупный пожар в торговом центре в Индии - ВИДЕО 21 января 11:15, В мире 5 819
Yanardağ - Azərbaycanın odlu möcüzəsi - FOTOREPORTAJ 21 января 11:12, Azərbaycanca 6 273
В израильском городе Афула почтили память жертв 20 Января - ФОТО 21 января 11:06, Политика 5 729
Ещё новости