Великобритания позволит китайской корпорации Huawei участвовать в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщил во вторник телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на решение, принятое британским премьер-министром Борисом Джонсоном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет в свою очередь газета "Гардиан", Huawei будет дано разрешение на поставки антенн и других элементов не ключевой инфраструктуры 5G, а общий вклад китайской компании в создание сети 5G в Великобритании будет ограничен на уровне 35%.

Это решение должно привести к обострению отношений Великобритании с Соединенными Штатами. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Джонсона, что контракт Великобритании с Huawei создаст большую угрозу ее национальной безопасности. Позже с похожим предупреждением выступил и госсекретарь США Майкл Помпео.