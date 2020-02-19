Microsoft выпустила новое приложение Office для мобильных устройств, в котором объединены приложения из офисного пакета. Программа доступна для скачивания в Google Play, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Microsoft Office компания объединила три продукта - текстовый редактор Word, программу для работы с электронными таблицами Excel и программу для создания презентаций PowerPoint. Суперприложение позволяет создавать и редактировать документы и заметки на смартфоне, конвертировать отснятые на камеру тексты в электронный формат, переводить изображения в таблицы, создавать PDF-файлы.

Приложение поддерживает подключение к облачному сервису OneDrive, который позволяет передавать файлы с компьютера на смартфон и обратно. Базовые возможности Word, Excel и PowerPoint доступны бесплатно, для доступа к расширенным функциям требуется подписка Office 365. Microsoft уточнила, что продуктами можно пользоваться как внутри суперприложения, так и скачать их отдельно.

На данный момент объединенное приложение доступно на смартфонах под управлением Android. По информации Windows Central, аналогичная версия под iOS находится на стадии тестирования и будет представлена позже.