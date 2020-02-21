Компания Google изъяла из каталога магазина Google Play около 600 приложений, которые навязывали пользователям рекламу, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Суммарно программы-нарушители были скачаны свыше 4,5 миллиарда раз.

Разработчики нарушили правила сервиса, которые запрещают приложениям показывать рекламу, пока ими не пользуются, либо заставляют пользователей обманом нажимать на объявления, следует из блога Google. К таковым относится реклама, которая разворачиваются на весь экран во время телефонного звонка или при использовании карт.

Нарушителей вычислила новая система Google на основе машинного обучения. "Недобросовестные разработчики становятся все находчивее, создавая и маскируя надоедливую рекламу, но мы создали собственные технологии для защиты от такого рода поведения", - написал старший менеджер по качеству рекламного трафика Google Пер Бьорке.

Аккаунты авторов программ с рекламными "закладками" также были заблокированы. Как отмечает BuzzFeed News, в Google пообещали выплатить компенсацию брендам, чья реклама могла показываться во всплывающих окнах.

Большую часть зловредных приложений создали разработчики из Китая, Индии и Сингапура. Многократным нарушителем признали китайскую Cheetah Mobile - Google удалила более 40 её программ. Рекламу, как правило, нацеливали на англоязычных пользователей.