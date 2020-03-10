Крупнейшая презентация Apple оказалась под угрозой

Ежегодная конференция для разработчиков WWDC, проводимая Apple в июне, оказалась под угрозой срыва. Власти округа Санта-Клара, где находится штаб-квартира компании, запретили проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает AppleInsider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Департамент здравоохранения округа Санта-Клара (Калифорния) объявил о запрете на массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Запрет вступает в силу с 10 марта и продлится как минимум три недели. "Это критический момент в борьбе с распространением вспышки COVID-19 в округе Санта-Клара", - говорится в заявлении департамента. Запрет на собрания может быть продлен.

Журналисты заметили, что из-за запрета летняя презентация и ежегодная конференция Apple могут быть отменены. AppleInsider обратило внимание, что WWDC является одним из крупнейших мероприятий для разработчиков в мире, которое стабильно собирает до шести тысяч гостей. Конференция разработчиков традиционно проходит в городе Сан-Хосе, который является центром округа Санта-Клара. По мнению журналистов, если Apple проведет WWDC в онлайн-формате, то количество посетителей увеличится.

Новые рекомендации о проведении массовых мероприятий были введены после того, как в округе была зафиксирована первая смерть больного пневмонией COVID-19. Всего в Санта-Кларе было подтверждено 43 случая заболевания смертельной инфекцией.

Из-за угрозы распространения пневмонии от ежегодной конференции для разработчиков уже отказалась Google. 3 марта компания заявила, что отменяет запланированную на 12-14 мая Google I/O, однако проведет мероприятие в онлайн-формате. На конференции, в частности, американская компания должна представить Android 11.