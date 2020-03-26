Windows оставят без обновлений

Microsoft прекратит выпуск некоторых обновлений для Windows с мая. Речь идет о необязательных регулярных апдейтах, говорится в заявлении на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания намерена временно оставить пользователей без системных апдейтов, выпускаемых регулярно в третью и четвертую недели каждого месяца (обновления C и D). Это объясняется желанием предотвратить появление багов и системных ошибок и не тратить время на их исправление в период карантинных мер. В сообщении компании говорится, что специалисты приняли такие меры, оценив ситуацию в области общественного здравоохранения.

При этом выпуск обновлений безопасности станет приоритетным: "Не будет никаких изменений в графике выхода обновлений безопасности (категория B), поставляемых в каждую вторую неделю месяца". Как правило, обновления категории C и D касаются необязательных исправлений системы. Подобные апдейты не устанавливаются автоматически.