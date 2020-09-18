Основателю Instagram предложили возглавить TikTok

Руководство китайского видеосервиса TikTok обращалось к Кевину Систрому - одному из основателей Instagram - с предложением возглавить компанию. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников газеты, переговоры между администрацией TikTok и Систромом были "предварительными", и никаких соглашений пока не подисано.

Систром и его коллега по Стэнфорду Майк Кригер запустили Instagram в 2010 году. В 2012-м проект выкупила Facebook примерно за миллиард долларов. Осенью 2018-го оба создателя Instagram ушли из компании, предположительно, из-за несогласия со взглядами главы Facebook Марка Цукерберга, а также скандалов вокруг утечки пользовательских данных и распространения фейковых новостей.

Место гендиректора TikTok остается вакантным с конца августа, когда компанию покинул Кевин Майер. На этой должности он пробыл всего три месяца. Как пояснял сам Майер, причиной его ухода стали "политическая обстановка" и "изменения в корпоративной структуре".

В США TikTok угрожает блокировка, если его владелец - китайская ByteDance - не продаст приложение либо полностью откажется от ведения бизнеса в американской юрисдикции. В Белом доме настаивают, что TikTok собирает данные американских пользователей и может затем передавать их Китаю, а также использоваться Пекином в целях шпионажа. ByteDance отрицает, что работает на власти КНР.

Как ожидается, вскоре о получении контроля над TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии объявит Oracle - один из крупнейших разработчиков ПО. По информации СМИ, другим условием сделки является выделение TikTok в самостоятельную компанию во главе генеральным директором из США и советом директоров, состоящим в основном из американцев.