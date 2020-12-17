Названа главная особенность iPhone 13

Новые смартфоны Apple получат экран с высокой частотой отображения картинки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на источники сообщает корейское издание The Elec.

Инсайдеры сообщили, что в 2021 году американская компания планирует закупить OLED-экраны нового образца. Они будут созданы на базе панелей на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Данная технология необходима, чтобы экраны устройств поддерживали отображение частоты до 120 герц. Специалисты предположили, что новый дисплей станет главной особенностью запланированных на 2021 год iPhone 13.

Источники в Samsung Display сообщили, что корейская компания планирует поставить Apple от 160 до 180 миллионов единиц дисплеев, часть из которых будет базироваться на технологии LTPO. Также в конкурсе примут участие южнокорейская LG Display и китайская BOE Technology Group. Ожидается, что доля последних поставщиков будет существенно ниже, чем у Samsung, в связи с тем, что у Apple были претензии к качеству продукции партнеров.

В частности, BOE рассчитывает получить заказ на производство 20 миллионов панелей, однако для этого компании придется повторно подать заявку в первой половине 2021 года. Ранее Apple дважды отказывала китайскому поставщику из-за брака продукции.

Также инсайдеры рассказали, что Apple планирует оснастить дисплеями на базе LTPO лишь часть смартфонов. Новые экраны с поддержкой частоты обновления 120 герц будут иметь лишь топовые аппараты серии - предположительно, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Актуальные смартфоны Apple поддерживают стандартную частоту обновления экрана, которая составляет 60 герц. Мировые производители зачастую комплектуют самые дорогие смартфоны более передовыми дисплеями - с частотой 90, 120 или 140 герц. По слухам, экраны с частотой 120 герц должны получить следующие флагманские смартфоны Xiaomi.