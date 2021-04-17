Facebook отговаривают выпускать Instagram для детей

Недавно Facebook анонсировала детскую версию Instagram для пользователей младше 13 лет. Теперь правозащитники призывают компанию отказаться от своих планов по созданию соцсети для детей.

Что любопытно, запуском детского Instagram компания хотела обеспечить безопасное пространство для пользователей младше 13 лет. Таким сейчас нельзя регистрироваться в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Однако, как пишут источники, исследования показывают, что чрезмерное использование электронных устройств и социальных сетей вредно для детей. Instagram, в частности, заставляет детей бояться упустить что-то, а также подогревает в них желание получить одобрение сверстников. Кроме того, Instagram заставляет обращать слишком большое внимание на внешний вид человека, что может вызвать у подростков комплексы. Детский Instagram также создаст угрозу конфиденциальности пользователей.