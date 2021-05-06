В Японии откроют компьютерные клубы с обучением у профессиональных игроков

В Токио откроют первый в стране игровой клуб, в котором, помимо всего прочего, можно заплатить за урок от профессионального игрового тренера.

Открытие заведения запланировано на 19 мая, а называться оно будет Esports Gym, передает Day.Az со ссылкой на The Insider. В нем под одной крышей соберут множество игровых компьютеров с предустановленными на них популярными в Японии играми, такими как Valorant и League of Legends.

Игроки смогут забронировать трехчасовой слот на одном из ПК за примерно 13 долларов. При этом будет доступна и ежемесячная подписка, начинающаяся от 50 долларов.

За отдельную плату в 25 долларов в час можно будет получить персональные тренировки по уже названным ранее Valorant и League of Legends, а также Rainbow Six Siege и Identity V.