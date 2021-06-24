В ЮАР пропали два брата с биткоинами на $3,6 млрд

В Южной Африке исчезли два основателя криптовалютной инвестиционной платформы Africrypt вместе со средствами пользователей - 69 тыс. биткоинов, стоимость которых составила $3,6 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это может быть крупнейшее криптовалютное мошенничество в долларах в мире, пишет Bloomberg.

Как сообщается, в апреле главный операционный директор Africrypt Амир Каджи, старший из братьев, уведомил клиентов о том, что компания подверглась взлому. Он попросил их не сообщать о произошедшем юристам и властям, так как это замедлит процесс возврата недостающих средств.

При этом некоторые инвесторы были настроены скептически и воспользовались услугами юридической компании Hanekom Attorneys. Как рассказала агентству организация, она с самого начала с подозрением отнеслась к просьбе гендиректора Africrypt.

В Hanekom Attorneys заявили, что работники Africrypt потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за семь дней до предполагаемой "атаки".

Компании не удалось выяснить местонахождение братьев. Ей стало известно, что биткоины со счетов Africrypt в Южной Африке вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего эту цифровую валюту стало невозможно отследить. Расследованием дела занялось элитное подразделение южноафриканской полиции. Еще одна компания начала процесс ликвидации Africrypt, сообщает агентство.

Амир Каджи совместно с 20-летним братом Раисом запустили Africrypt в 2019 году. На пике стоимости криптовалюты в апреле пропавшие биткоины оценивались более чем в $4 млрд.