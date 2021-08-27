Создан симулятор Windows 11

В сети доступен сайт-симулятор Windows 11. Об этом пишет портал Windowscentral, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработчик Blue Edge создал сайт, имитирующий операционную систему Windows 11 и назвал свой проект Windows 11 in React. Благодаря этому любой пользователь интернета может опробовать ОС и понять, нравится ли ему новая Windows.

Любой желающий может запустить меню "Пуск", открыть браузер Edge, магазин Microsoft Store и также выполнить другие базовые действия.

При этом функционал виртуальной операционной системы будет расширяться. Так, если пользователь попытается открыть проводник, то на экране появится сообщение, обещающее скорое появление такой возможности.

Опробовать Windows 11 in React можно по ссылке.