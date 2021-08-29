В Telegram начали тестировать рекламные сообщения

Команда популярного мессенджера Telegram уже начала тестирование бета-версий следующего крупного обновления - Telegram 8.0.

Как показывают вносимые в бета-версии изменения, Telegram 8.0 должен принести довольно много интересных функций, включая быстрый переход к следующему непрочитанному новостному каналу с помощью жеста смахивания вверх, обновлённую пересылку сообщений без имени отправителя, рекламные сообщения Sponsored (Спонсированное), возможность записи голосовых чатов в разных режимах, анимированные градиентные фоны для сообщений.

Также отмечаются обновлённый дизайн предпросмотра стикеров после ввода эмодзи и анимированные эмодзи для вкладки GIF-анимации. Точные сроки выпуска Telegram 8.0 пока неизвестны.

В Telegram планируют протестировать групповые видеозвонки с бесконечным количеством зрителей.